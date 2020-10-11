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أسفر عن سقوط قتيلين على الأقل وفرق الإنقاذ تبحث عن ناجين وسط الأنقاض

انفجار ناجم عن تسرب غاز يسوي مبنى بالأرض في جنوب غرب إيران

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن انفجارا ناجما عن تسرب غاز سوى مبنى بالأرض في جنوب غرب البلاد اليوم الأحد، وأسفر عن سقوط قتيلين على الأقل.



ووفق "رويترز"، أظهر مقطع مصور من موقع الانفجار في مدينة الأهواز عاصمة إقليم خوزستان الغني بالنفط فرقا للإنقاذ تبحث عن ناجين وسط أنقاض المبنى السكني المؤلف من طابقين، والذي يقع بالقرب من سوق.