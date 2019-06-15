"السياحة": 20 فندقاً "5 نجوم" في الرياض فقط والغرفة بـ 426 ريالاً

"ماس" توضح: نسبة الإشغال وصلت إلى 60‎% ‎ عام 2018

كشف مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن ارتفاع نسبة إشغال الفنادق في الرياض بنسبة تتجاوز 60 % خلال عام 2018، وبلغ متوسط أسعارها 426 ريالاً.

وأوضحت الإحصائية أن إشغال فنادق المملكة خلال عام 2018م، تجاوز 68 %، والوحدات المفروشة 64 %، بمتوسط سعر للغرف 334 ريالاً و278 ريالاً في الوحدات المفروشة.

وبالنسبة للإشغال تصدّرت فنادق خمس نجوم الترتيب على مستوى المملكة بنسبة 88 % ثم أربع نجوم بنسبة 75 %، ثم فنادق ثلاث نجوم بنسبة 48 %.

وفيما يخص متوسط الأسعار بشكل عام تجاوز متوسط السعر في فنادق خمس نجوم 600 ريال، وأربع نجوم 450 ريالاً، وثلاث نجوم 355 ريالاً

وبلغ عدد الفنادق في مدينة الرياض حتى مارس 2019م، (108) فنادق؛ منها 20 فندقاً فقط من فئة خمس نجوم و43 فندقاً من فئة أربع نجوم، و26 فندقاً من فئة ثلاث نجوم، وبلغ عدد الغرف 15974 غرفة؛ منها 6095 غرفة بفنادق خمس نجوم، و6444 غرفة بفنادق أربع نجوم، و2410 بفنادق ثلاث نجوم، وبلغت الوحدات السكنية المفروشة 1292 وحدة منها 6 من فئة الدرجة الأولى، و333 من فئة الدرجة الثانية، و578 من الدرجة الثالثة.

و من المتوقع بحلول عام 2020م الانتهاء من إنشاء عددٍ كبيرٍ من فنادق مختلفة الفئات بحجم استثمارات يقدّر بـ 143.9 مليار ريال على مستوى فاخر لأسماء شركات فندقية عالمية.