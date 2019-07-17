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أكّد أهمية دور الإعلام في نقل ما يجري على الأراضي الفلسطينية

الشبانة: بلدنا تعرَّض لعمليات إرهابية ولن ندخر جهداً لمحاربة التطرف

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أكّد وزير الإعلام تركي الشبانة؛ أهمية دور الإعلام في نقل ما يجري على الأراضي الفلسطينية.

وقال في كلمته خلال انطلاق أعمال الدورة الـ 50 لمجلس_وزراء_الإعلام_العرب في القاهرة: بلدنا تعرَّض لعمليات إرهابية استهدفت منشآت نفطية خلال شهر رمضان.

وأضاف وزير الإعلام: يجب علينا جميعاً أن نتحد لمواجهة الإرهاب، ولن ندخر جهداً لمحاربة الإرهاب والتطرف والعنف.