شاهد.. "طيران الأمن" يشارك في مكافحة حريق محطة القطار وينقذ عددًا من الأشخاص

شاركت طائرات القيادة العامة لطيران الأمن، في عمليات مكافحة الحريق الذي اندلع في محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بمحافظة جدة اليوم.

ونجحت طائرات الأمن خلال مهامها بإنقاذ عدد من الأشخاص، والتي جاءت إضافة لمهام الطائرات في مساندة فرق الدفاع المدني في عمليات مكافحة الحريق.

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29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 06:20 PM

شاهد.. "طيران الأمن" يشارك في مكافحة حريق محطة القطار وينقذ عددًا من الأشخاص

عبدالله البرقاوي

الرياض

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شاركت طائرات القيادة العامة لطيران الأمن، في عمليات مكافحة الحريق الذي اندلع في محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بمحافظة جدة اليوم.

ونجحت طائرات الأمن خلال مهامها بإنقاذ عدد من الأشخاص، والتي جاءت إضافة لمهام الطائرات في مساندة فرق الدفاع المدني في عمليات مكافحة الحريق.

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