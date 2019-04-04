"السياحة": الجهات الأمنية تلاحق المعتدي على نقش الشيخ قرناس في القصيم

داعيةً المواطنين والمقيمين إلى تقديم أي معلومة من شأنها معرفة المتسبب

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني واقعة حصول تعدٍّ على نقش الشيخ قرناس في محافظة النبهانية بمنطقة القصيم، وقالت إنها أحاطت الجهات الأمنية بالموضوع، داعية المواطنين والمقيمين إلى تقديم أي معلومة من شأنها معرفة المتسبب بالتعدي على هذا النقش المهم.

وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع الآثار والمتاحف رستم الكبيسي أنه تم إحاطة إمارة المنطقة والجهات الأمنية بمنطقة القصيم بما حدث من تعدٍّ على النقش، وأنها تقوم بدورها حالياً بجمع الأدلة في الموقع لمعرفة المتسبب في ذلك.

وأفاد "الكبيسي" أنه تم تشكيل لجنة تضم فريقاً من المختصين في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وقد اتخذت اللجنة جملة إجراءات حيال الموقع بالتنسيق مع المحافظة.

وأشار الدكتور نايف بن علي القنور مدير عام التسجيل وحماية الآثار في قطاع الآثار والمتاحف بالهيئة إلى أن النقش يقع قريباً من غار قرناس في جبل أبان الأسمر بمحافظة النبهانية بمنطقة القصيم، على بعد 4 كم تقريباً من سد المطلاع، والذي احتمى فيه الشيخ قرناس بن عبدالرحمن القرناس قاضي الرس في عهد الإمام تركي بن عبدالله أثناء حملة إبراهيم باشا على نجد عام 1232هـ، وقيل أنه يحتمي فيه نهاراً وينزل منه إلى النبهانية ليلاً؛ لتتبع أخبار الحملة، حيث يحتوي النقش على كتابة للشيخ قرناس على لوح صخري.

من جانبه، أشار مدير عام فرع الهيئة بمنطقة القصيم إبراهيم المشيقح إلى أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية، كما أن هناك متابعة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم لحادثة التعدي، إذ وجّه سموه الجهات المختصة بالعمل الفوري والعاجل للكشف عن المتسببين واتخاذ اللازم بحقهم نظاماً.