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بعد مرور عام من خلال منصة "مدرستي"

ابتدائية سلافة للبنات تنجح في إيصال رسالتها التعليمية "عن بعد"

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استطاعت ابتدائية سلافة بنت سعد للبنات بالرياض، أن تحقق نجاحًا كبيرًا في إدارة الرسالة التعليمية، عبر آلية الدراسة عن بُعد، من خلال منصة "مدرستي"، وذلك بمهنية واحترافية.



وقد رفع ذلك من الحصيلة التعليمية للطالبات، بصورة كبيرة ولافتة، كما نال رضا أولياء الأمور، بفضل ما بذلته أسرة المدرسة من جهود كبيرة، بقيادة قائدة المدرسة الأستاذة منصورة المطيري.



ونوهت قائدة المدرسة منصورة المطيري، نيابة عن أسرة المدرسة، بمنصة "مدرستي" التي أنشأتها وزارة التعليم بتوجيهات كريمة من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، رعاهما الله.



وأشارت إلى أن المنصة قد مكّنت المعلمات من إيصال الرسالة التعليمية للطالبات بكل سلاسة وسهولة، مشيدة بوزارة التعليم الذي قضت على كل الصعوبات التي واجهت المعلمات، ومكّنتهن من أداء دورهن، وذلك عبر إلحاقهن بدورات تدريبية، حول كيفية استخدام المنصة بصورة مثلى.



وقالت قائدة المدرسة: "لقد أظهرت أسرة المدرسة قدرات كبيرة ونجاحًا باهرًا في استخدام منصة "مدرستي"؛ الأمر الذي نال رضا واستحسان أمهات الطالبات اللاتي ظللن على تواصل مستمر مع أسرة المدرسة، مبديات إعجابهن ورضاهن بجهود المعلمات".



وأكدت أن أسرة المدرسة تشدد على تطبيق كل الاحترازات والإجراءات الوقائية الخاصة بجائحة كورونا، والتي تحفظ صحة وسلامة أسرة المدرسة.



من جهتها أكدت حصة البقمي، وسامية العتيبي، من أسرة المدرسة، أن كل المعلمات في ابتدائية سلافة بنت سعد للبنات، يشعرن بالفخر والاعتزاز لما قدمنه من جهود كبيرة في توصيل الرسالة التعليمية لبناتهم الطالبات.



وقالتا إن أمهات الطالبات قد أبدين تقديرهن وشكرهن لأسرة المدرسة على الجهود الكبيرة والمضنية التي ظلّت تبذلها أسرة المدرسة، منذ انطلاق العمل في العملية التعليمية عن بُعد، عبر آلية "مدرستي" المتطورة التي أثبتت خلالها المعلمات أنهن على قدر التحدي وقد كسبن الرهان.



فيما قالت حصة البقمي: إن منصة "مدرستي" أصبحت صرحًا تعليميًّا بارزًا في تاريخ التعليم في مملكتنا، وأثبتت أن استخدام التقنيات الحديثة خلال الأزمات يساعد بدرجة كبيرة في صنع النجاحات واستشراف المستقبل الزاهر.



وأضافت أن إدارة المدرسة قد طبقت كل الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس والموظفات.



وحول الأنشطة التي بثتها المدرسة "عن بُعد"، أوضحت سامية العتيبي أن هناك أنشطة وفعاليات أقامتها إدارة المدرسة "عن بُعد"؛ منها: أسبوع الإرشاد التعليمي والمهني، بجانب عقد اجتماعات ولقاءات "افتراضية" مع أمهات الطالبات.



وأضافت: ناقشنا خلال ذلك المعوقات التي تعترض الطالبات فيما يتعلق باستخدام منصة "مدرستي"، وكيفية وضع الحلول العاجلة لها، بجانب مشاركة الطالبات عن بعد في فعاليات ذكرى بيعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله.



يذكر أن ابتدائية سلافة بنت سعد للبنات بالرياض تأسست عام 2017 وتضم عددًا من الفصول الدراسية المُجهزة، حسب احتياج التعليم للطالبة، بالإضافة إلى أن المدرسة تشتمل على ساحات وقاعات مخصصة لإقامة مختلف الأنشطة والفعاليات.