رابط "الفورمز" يتعثر في استقبال الطلاب مع أول أيام الاختبار

بسبب ضغط سيرفرات الموقع.. وحالة ارتباك بين الطلاب

واجه عدد من طلاب التعليم العام صعوبة في الدخول الاختبار، وذلك عبر منصة "مدرستي" عبر تطبيق التيمز، وذلك بسبب الضغط الذي تعرضت له سيرفرات الموقع، بحسب الرسالة التي تظهر على الشاشة؛ مما تسبب في إرباك للطلاب والطالبات.

يذكر أن مشكلة تعليق رابط الاختبار عبر الفورمز قد تكررت نفسه للطلاب العام الماضي عند إجراء الاختبارات عبر الفورمز؛ مما احدث إرباكًا للطلاب وأولياء الأمور، الذين تساءلوا عن تكرار حدوث مثل هذا الخطأ الذي وقع العام الماضي، وهل سيتكرر في الأيام القادمة رغم أن اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية تعقد حضوريًا، وليست عبر المنصة؛ مما يشكل ضغطًا أقل مقارنة بالعام الماضي.

جدير بالإشارة أن المشكلة استمرت لأكثر من نصف ساعة؛ حيث لم يستطع عدد من الطلاب أداء الاختبار.

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17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443 05:04 PM

بسبب ضغط سيرفرات الموقع.. وحالة ارتباك بين الطلاب

رابط "الفورمز" يتعثر في استقبال الطلاب مع أول أيام الاختبار

أحمد العبدالله

مكة المكرمة

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واجه عدد من طلاب التعليم العام صعوبة في الدخول الاختبار، وذلك عبر منصة "مدرستي" عبر تطبيق التيمز، وذلك بسبب الضغط الذي تعرضت له سيرفرات الموقع، بحسب الرسالة التي تظهر على الشاشة؛ مما تسبب في إرباك للطلاب والطالبات.

يذكر أن مشكلة تعليق رابط الاختبار عبر الفورمز قد تكررت نفسه للطلاب العام الماضي عند إجراء الاختبارات عبر الفورمز؛ مما احدث إرباكًا للطلاب وأولياء الأمور، الذين تساءلوا عن تكرار حدوث مثل هذا الخطأ الذي وقع العام الماضي، وهل سيتكرر في الأيام القادمة رغم أن اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية تعقد حضوريًا، وليست عبر المنصة؛ مما يشكل ضغطًا أقل مقارنة بالعام الماضي.

جدير بالإشارة أن المشكلة استمرت لأكثر من نصف ساعة؛ حيث لم يستطع عدد من الطلاب أداء الاختبار.

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