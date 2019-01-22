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الهيئة أكدت أن المعلومات الواردة في الفيديو المتداول غير صحيحة

النوم بجوار "يقطينة" يعالج الصرع.. أكذوبة كشفتها "الغذاء والدواء"

كشفت هيئة "الغذاء والدواء" حقيقة الفيديو المتداول الذي يزعم علاج الصرع باليقطين، مؤكدة عدم وجود حقائق علمية تُثبت صحته.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": مقطع الفيديو المتداول يزعم أن القرع "اليقطين" يعالج الصرع والشحنات الكهربائية في الجسم، عن طريق تقشيره والنوم بجانبه.

وأضافت: الحقيقة أن المعلومات الواردة في المقطع غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقيقة علمية.