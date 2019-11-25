"عيساوي" مريض نفسي مفقود من 10 أيام بشرق الرياض

الجهات الأمنية تواصل البحث عنه

ناشدت أسرة المواطن "محمد عيسى عيساوي" بالبحث عنه، وذلك بعد فقدانه منذ 10 أيام شرق الرياض.

وقال شقيقه لـ"سبق": إن "محمد" يعاني من أمراض نفسية مزمنة، ويسكن مع والدته بشرق الرياض، حيث إنه خرج من المنزل منذ 10 أيام إلى جهة غير معلومة. وبين أن الجهات الأمنية مازالت تواصل البحث عنه.

للتواصل: 0502894153 - 0566921517.

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25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441 09:47 PM

الجهات الأمنية تواصل البحث عنه

"عيساوي" مريض نفسي مفقود من 10 أيام بشرق الرياض

فهد كاملي

الرياض

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ناشدت أسرة المواطن "محمد عيسى عيساوي" بالبحث عنه، وذلك بعد فقدانه منذ 10 أيام شرق الرياض.

وقال شقيقه لـ"سبق": إن "محمد" يعاني من أمراض نفسية مزمنة، ويسكن مع والدته بشرق الرياض، حيث إنه خرج من المنزل منذ 10 أيام إلى جهة غير معلومة. وبين أن الجهات الأمنية مازالت تواصل البحث عنه.

للتواصل: 0502894153 - 0566921517.

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