تركي آل الشيخ: أنا تاجر شاطر وأريد تسويق سلعتي بمواقع التواصل

قال: السعوديون يريدون ترفيهًا يمتعهم ويخلو من الهبوط والاستفزاز

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أن السعوديين يرغبون في السياحة والترفيه بصورة لا تستفزهم ولا تكون هابطة أو رخيصة.

ورفض "آل الشيخ" أن ينسب النجاح إلى شخصه، مشيرًا إلى أنه تشرف برئاسة موسم الرياض، وأن طموحه هو الوصول بالترفيه بالمملكة إلى السماء.

وقال تركي آل الشيخ: "من قام بهذا التغيير ليس أنا وإنما هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأنا وكل مسؤول بالمملكة نعمل بدعم من الله أولاً ثم من قيادتنا الرشيدة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج "ليالي الكويت": فكرة موسم الرياض نبعت من لجنة الفعاليات والمواسم المنبثقة عن المجلس الاقتصادي الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأردف: عادات وطباع السعوديين مثل الخليجيين تتمثل في الرغبة بسياحة وترفيه بصورة لا تستفزهم وتكون ممتعة لهم ولا يوجد فيها استرخاص وأشياء تضايقهم وتزعجهم، إضافة إلى جذب السياح.

وقال "آل الشيخ": استعدنا وضعنا الطبيعي الموجود بأي دولة في العالم، وكان العائد من فعاليات موسم الرياض اقتصاديًا وسياحيًا واجتماعيًا ونفسيًا، كما تم توفير وظائف حيث يعمل في الموسم 46 ألف فرد في وظائف دائمة وشبه دائمة، ومعدل الصرف خلال شهر من موسم الرياض ارتفع بنسبة 37٪ مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف: على الرغم من انتهاء فعاليات موسم الرياض الأحد الماضي 15 ديسمبر، إلا أنه تم تمديد فعاليات منطقة البوليفارد إلى شهر مارس، ومناطق السفاري والونترلاند والمربع إلى منتصف شهر يناير .

وأردف: زوار فعاليات موسم الرياض عبارة عن 70٪ سعوديين و30٪ سياح، ولقد شعر السياح بالانسجام مع المواطنين وعاشوا أجواء السعودية وثقافتها.

وعن نشاطه في وسائل التواصل لإبراز الفعاليات وأنشطة الترفيه، قال تركي آل الشيخ: أنا تاجر شاطر أريد تسويق سلعتي.

وعن مشاكله مع النوم، قال: كنت أنام أربع ساعات وبعد العمليات الأخيرة أصبحت أنام ساعتين وأحيانًا تكون بالمكتب.

وأضاف: إن شاء الله تعذرني أسرتي، لأنني أقدم شيئًا للوطن وسأعوضهم في المستقبل، ولقد وصفني ابني "سلمان" بـ"الضيف في المنزل" وناداني باسمي "تركي"، لأنه غير معتاد أن يناديني "بابا".

وأرجع قسوة ردوده في توتير إلى تأثره بروح وشخصية العسكري القديم التي مازالت تعيش في داخله، وقال: أواجه خصومي بالتريقة والسخرية، وهم لا يؤثرون فيّ بالعكس.. وأدعهم ينتقدون ويهاجمون شخصي لا العمل.

وأضاف: لدي 3.5 مليون متابع في توتير وسبعة ملايين في الفيسبوك ومليونان في إنستغرام.

وعن تغريدته التي قال فيها: "تهون في عيني جميع الخيانات إلا خيانة واحد أثق فيه"، قال "آل الشيخ": كثيرون الذين خانوا تركي آل الشيخ، وبالعكس أكثر درس تعلمته في الحياة "اتق شر من أحسنت إليه".

وخاطب الكويتيين قائلاً: أنتم من علمتمونا الفرحة في الكوميديا والمسرح والفن والأغاني، ونتمنى أن تعود الكويت أقوى في هذه المجالات، لأن الدراما والكوميديا الخليجية تفتقد الكويت، وقد تجاوز عدد الكويتيين 95 ألفًا من زوار الرياض، وهدفنا 15٪ من الكويتيين.

وكان المستشار تركي بن عبدالمحسن آل شيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه قد أعلن عن أرقام نجاحات مذهلة لموسم الرياض، حيث بلغت أعداد زوار موسم الرياض عشرة ملايين وثلاثمائة ألف زائر ومئتي ألف وستة آلاف سائح، والدخل المبدئي المباشر لموسم الرياض لهيئة الترفيه تجاوز المليار ريال، والدخل غير المباشر والتغير في التدفقات النقدية من بطاقة مدى تجاوز أكثر من 4 مليارات ريال وعدد الوظائف المباشرة 34700 وظيفة وغير المباشرة 17300 وظيفة.

ورتب سحوبات بطاقة مدى في موسم الرياض حسب الدول على النحو التالي: "المملكة، أميركا، الإمارات، الكويت، بريطانيا، ثم البحرين، وأعلن أن القادم أجمل في موسم المنطقة الشرقية وجدة".