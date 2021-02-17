بعد يوم من تهديدها بإنهاء "التفتيش".. إيران تؤكد استمرار التعاون مع "الطاقة الذرية"

"روحاني" عرض خيار التفاوض على مدير الوكالة

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم (الأربعاء)، عن استعداد بلاده لاستضافة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجددًا التأكيد أن طهران لن توقف تعاونها بالكامل مع المفتشين اعتبارًا من الأسبوع المقبل؛ وذلك بعد يوم من تهديد إيران بإنهاء التفتيش المفاجئ للوكالة.

وقال "روحاني" في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة: "البروباغندا الغربية بدأت بالقول إننا سنطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لماذا تكذبون؟ لن نقدم على طرد أحد، حتى إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طلب أن يأتي إلى طهران، وفي إمكانه أن يأتي إلى طهران"؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "إذا أراد أن يفاوض يمكنه أن يفاوض، لا مشكلة لدينا في ذلك".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الخطوة الإيرانية المقبلة "لا تتعلق بترك نشاطات من دون تفتيش".

وكان مدير الوكالة رافايل غروسي قد اقترح زيارة إيران لمحاولة إيجاد حل، مع استعداد طهران اعتبارًا من 23 فبراير الحالي لتقليص إضافي في التزاماتها، وسط تجاذب مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي لعام 2015.