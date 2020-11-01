مدير تعليم صبيا يستعرض لوحة أداء الحالة العامة لمنصة مدرستي

وقف على دور قادة وقائدات المدارس وطرق معالجة الفاقد الطلابي بالمنصة

نظم تعليم صبيا لقاء للشؤون التعليمية على مسرح الإدارة بحضور مدير التعليم الدكتور حسن بن محسن خرمي، ومساعدي مكاتب التعليم للشؤون التعليمية، والمشرفين والمشرفات، ورؤساء الأقسام ذات العلاقة، ورحب مدير التعليم في كلمته بالجميع واستعرض لوحة أداء الحالة العامة لمنصة مدرستي، والدور الفاعل لقادة وقائدات المدارس، وطرق معالجة الفاقد الطلابي الضئيل في المنصة، ووجهة نظره وبعض الملاحظات على خطة الشؤون التعليمية من خلال زياراته الميدانية للمدارس، وأكد على أهمية التكامل في تحقيق أولويات إدارة التعليم، وصناعة مبادرات جديدة تجعلنا على مسار التميز، مؤملاً أن ينعكس هذا اللقاء على المستوى التعليمي للإدارة ومكاتب التعليم والمدارس.

وتضمن اللقاء عدة أوراق عمل بدأها رئيس الإشراف التربوي علي حمادي بحديث عن أهمية هذا اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي دُشنت من مدير التعليم بهدف إيجاد تكامل بين أقسام الشؤون التعليمية، ما أسفر عن عدد من المبادرات والتوصيات والقرارات منها توحيد خطط الشؤون التعليمية بما يضمن عدم ازدواجية الخطط، وتخفيف الأعباء عن المدارس للتركيز على العملية التعليمية، ووجود آلية لسد العجز الإشرافي، ووجود تنسيق بين مكاتب التعليم وتناغم بين الأقسام المتناظرة بين البنين والبنات.

وعرض مشرف وحدة تطوير حسين دبيع ورقة عن مفاهيم نموذج تطوير وفرص دعم المدارس تناول فيها فكرة البرنامج الوطني لتطوير المدارس، والمتطلبات الأساسية لنجاح الأنموذج على مستوى الوزارة والإدارة، ومتطلبات أنموذج تطوير المدارس ورؤيته بالنسبة للمتعلم والأسرة والمجتمع والمدرسة والإدارة، وممكنات الأنموذج، وكيفية تنفيذه، ودور وحدة تطوير المدارس، والأدوار المطلوبة من بقية الأقسام لتمكين المدارس من تطبيق أنموذج تطوير المدارس. وعن مفاهيم الإشراف التربوي وفرص دعم عمليات التكامل، سلطت رئيسة الإشراف التربوي للبنات مها الحمزي الضوء على مفهوم الإشراف التربوي، وأهدافه، والعمليات التي يقوم بها الإشراف التربوي لتحقيق هذه الأهداف، ورؤية الإشراف لوحدة تطوير، ومبررات التكامل بين الإشراف ووحدة تطوير في متابعة العملية التعليمية إلكترونياً.





وقدم رئيس الإرشاد والتوجيه يحيى أبو علة، ورقة عن مفاهيم التوجيه والإرشاد وفرص دعم التكامل بين الشؤون التعليمية والإرشاد والتوجيه، تناول تعريف التوجيه والإرشاد، وأهدافه، والاستراتيجية العامة له، وأدوات العملية الإرشادية، وأولويات التوجيه والإرشاد، ومقارنة بين مصطلحات التوجيه والإرشاد وأنموذج تطوير المدارس، وأدوار قسم التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بالعمل الإرشادي في المدارس، ودور مشرف التوجيه والإرشاد في وحدة تطوير المدارس والمشرفين في تكامل ومراقبة الجوانب الارشادية التي يحتاجها الطلاب.

وفي ورقة عن التطوير المهني وجوانب التكامل لدعم تطبيق متطلبات نموذج تطوير المدارس ركز رئيس التطوير المهني التعليمي محمد الفيفي على المدخلات الخاصة للخطط التدريبية، ومصادر الخطة التدريبية لبرامج التطوير المهني، وآلية إدراج برامج الأقسام في الخطط التدريبية، ووجهة التكامل مع وحدة تطوير المدارس، ومقترحات لتطوير هذا التكامل. وتحدث مدير النشاط الطلابي موسى الحقوي ومديرة النشاط الطلابي للبنات زهراء أبو عروج عن التكامل بين وحدة تطوير المدارس والنشاط الطلابي، وأهداف التكامل، ومحاوره، والبرامج والمسابقات التي تدعم ذلك.

تلا أوراق العمل لقاء مفتوح مع مدير التعليم الدكتور (الخرمي) شهد العديد من المداخلات مع مساعدي ومساعدات مكاتب التعليم للشؤون التعليمية، وعدد من المشرفين والمشرفات، وخُتم اللقاء بعدد من التوصيات تلاها المشرف التربوي أحمد هروبي تمثلت في ضرورة العمل بموجب التكامل في أقسام الشؤون التعليمية وفق رؤية إجرائية تسهم في صناعة الشراكة، بشكل عملي، يتجاوز الإدارة المركزية إلى المدارس بما يحقق تجويد عمليات التعلم، اعتماداً على نماذج تضمن فاعلية التكامل، واعتماد بعض النماذج المعززة لمبدأ التكامل بعد إخضاعها للمراجعة والتحكيم ودراسة سبل التطوير، بما يحقق رؤية تكاملية تتجاوز الأطر النظرية نحو إجراءات تطبيقية تسهم في تجويد مخرجات التعلم، إضافة إلى ضرورة الانطلاق من مبدأ التكامل بين أقسام الشؤون التعليمية المختلفة واستثمار مناطق الاشتراك، لتوحيد الجهود والابتعاد عن الازدواجية.



