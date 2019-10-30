"العامر": آلام الكتف تزيد مع تقدم العمر.. وهذه الأسباب والنصائح للوقاية منها

نصح بإجراء تمارين بسيطة لمدة 3 أيام أسبوعياً للحفاظ على مرونة العضلات

قال الدكتور معاذ بن عبدالعزيز العامر، أستاذ مساعد واستشاري جراحة العظام في كلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إنه تزداد مع التقدم بالعمر نسبة الإصابة في الكتف لأسباب مختلفة، فقد يحدث الألم بشكل تدريجي أو مفاجئ، وقد يتراوح بين خفيف إلى مبرح.

وفي التفاصيل، قال الدكتور "العامر في حديثه لـ"سبق": ربما لا تفكر في كتفيك كثيراً، حتى تشعر فجأة بالألم في أحدهما؛ فيمكن لآلام الكتف جعل حركة بسيطة مثل استخدام الفرشاة وترتيب شعرك أو رفع اليد للوصول لأعلى تبدو كمهمة صعبة وشاقة ولذا فإن إصابات والتهاب أوتار العضلات المدورة - أوتار عضلات المدورة هي مجموعة من العضلات والأوتار التي تساعد على ربط واستقرار كتفك في تجويف المفصل ويتيح لك تحريك المفصل في حركة دائرية - تنقسم معظم مشاكل أوتار المدورة إلى فئتين: التمزق أو الالتهاب، وتكون الأعراض ألماً أو ضعفاً في حركة كتفك للأعلى مثل رفع ذراعك فوق رأسك لترتيب شعرك أو وضع الأطباق في خزانة عليا أو لبس الملابس.

وأضاف: تمزق أوتار عضلات المدورة يؤدي إلى حدوث ألم ويصاحبه ضعف في الحركة، وقد يكون التمزق جزئياً أو كاملاً، مما يؤدي إلى فصل الوتر تماماً عن العظم، وغالباً تكون ناتجة عن إصابة، مثل السقوط على الأرض والتعثر على الكتف، أو السحب المفاجئ في حالات أخرى، وقد تظهر بدون سبب، فإذا كنت تشك في وجود تمزق أو كنت تعاني من ألم مفاجئ بسبب الإصابة فاستشر الطبيب على الفور، لأنك قد تحتاج إلى عملية جراحية بالمنظار لإصلاح الوتر، لكن إذا لم تكن تعاني من الضعف ولم يكن الألم شديداً، فقد تكون الأدوية المضادة للالتهابات كافية لتخفيف الالتهاب.

وبيّن "العامر" أن التهاب الأوتار التكلسي يأتي بسبب رواسب الكالسيوم الموجودة داخل الأوتار المدورة، في حين أنه من غير الواضح بالضبط ما الذي يجعل هذه الرواسب تتشكل، ويعتقد بعض الخبراء أنها قد تنجم عن عملية شفاء في الرباط الملتهب، وتسبب الحالة ألماً مفاجئاً شديداً يبدأ غالباً في الصباح، وهو أكثر شيوعاً في منتصف العمر وكبار السن وأولئك الذين يعانون من مرض السكري، ويهدف العلاج إلى تخفيف الألم والحفاظ على نطاق حركة الكتف. وتشمل الخيارات الأدوية المضادة للالتهابات، وحقن الكورتيزون، والعلاج الطبيعي، وإذا كان الألم شديداً أو مستمراً، فقد يقترح الطبيب إجراء عملية جراحية لإزالة الرواسب.

وعن التهاب كيس المفصل أو تيبس الكتف "الكتف المتجمد"، أكد الدكتور أن السبب في التهاب كيس المفصل مما يؤدي إلى سماكة وتصلب الأنسجة حول مفصل الكتف، وغالباً ما يصيب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً، وهو أكثر شيوعاً لدى النساء منه لدى الرجال وعند الأشخاص المصابين بالسكري أو اضطرابات الغدة الدرقية، ويمكن أن يحدث أيضاً بعد التهاب أو تمزق الأوتار المدورة أو حتى إصابة بسيطة.

وأشار الدكتور معاذ العامر أنه قد يصبح من المستحيل تقريباً تحريك الكتف لأسابيع أو شهور وقد يستغرق الشفاء من ذلك لمدة تصل إلى سنتين، وفقاً للجمعية الأمريكية لجراحة العظام، وغالباً يوصى بالعلاج الطبيعي ولكن قد يكون مؤلماً للغاية في بعض الحالات، وتشمل التدخلات الأخرى الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، وحقن الكورتيزون، أو في بعض الحالات جراحة المناظير. لكن في معظم الحالات، يستجيب بشكل جيد للعلاج غير الجراحي.

وتحدث "العامر" عن خشونة المفصل، قائلاً: عندما يفكر الناس في الخشونة، قد يفكرون في الركبة والورك، وهي المواقع الشائعة للخشونة. ولكنه أيضاً يصيب الكتف ولكن بشكل أقل ويؤدي إلى ضعف في حركة الكتف، وهي نتيجة لتآكل الغضاريف بين عظام الكتف، مما يؤدي إلى خشونة العظام ضد بعضها البعض، وهناك العديد من العلاجات لخشونة المفاصل، بما في ذلك الراحة والتعديلات في الأنشطة اليومية والأدوية المضادة للالتهابات وحقن الكورتيزون والجراحة في بعض الحالات.

وتطرق إلى خلع الكتف، مؤكداً أنه قد يكون بسبب سقوط مفاجئ أو تعثر على الكتف أو نتيجة الإصابة خلال ممارسة الرياضة أو في حادث، فينتج عنه تمزق لأربطة الكتف ويصاحبه ألم حاد فيضطر المريض لمراجعة الطوارئ لإرجاع خلع مفصل الكتف إلى مكانه، وفي هذه الحالة من الضروري زيارة الطبيب لفحص أربطة الكتف وتقييم سلامة الأربطة، ويكون العلاج في أبسط حالاته التقوية بالعلاج الطبيعي أو ترميم الأربطة بالمنظار في أصعبها. وعند إهمال وتكرر الخلع قد يؤدي ذلك إلى كسر وتآكل لعظمة المفصل، ويكون ذلك أكثر عند الشباب من كبار السن. فيضطر المريض لعملية أكبر وهي زراعة عظم لاحتواء حركة مفصل الكتف والمحافظة على استقراره.

وأجاب استشاري جراحة العظام الدكتور "معاذ العامر" على السؤال المهم: كيف تحمي نفسك من آلام الكتف؟، بقوله "يمكن أن يؤدي القيام بالتمارين البسيطة من يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع إلى المساعدة في الحفاظ على مرونة العضلات وتخفيف الألم، بشرط موافقة طبيبك، وبعد الإصابة بالتهاب الأوتار، استمر في تحريك مفصل الكتف بحركة بسيطة وعدم تثبيت المفصل حتى لا ينتج عن ذلك تيبس المفصل".