الأردن: 1317 إصابة جديدة و13 وفاة بكورونا و202 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 21517 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ5 أردنيين قادمين من الخارج، و1312 حالة محلية، مشيرًا إلى تسجيل 202 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5782 حالة، كما سُجلت 13 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 144 حالة.