الإمارات تدعو مواطنيها المتواجدين في لبنان للعودة إلى البلاد في أقرب وقت

"الخارجية" أكدت جاهزيتها لتسخير كل الإمكانات لتطبيق القرار

دعت الإمارات اليوم (الأحد)، جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان لضرورة العودة إلى البلاد في أقرب وقت.

وذكر وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبدالله بالهول أنه تجسيدًا لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد "بالهول" جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان للعودة إلى الإمارات.