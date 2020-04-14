مالي: إغلاق البرلمان بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا بين موظفيه

دعوة للمخالطين بالتوجه لمراكز الفحص الطبي

قرر رئيس البرلمان المالي إغلاق مقر البرلمان؛ وذلك بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين الموظفين؛ داعيًا جميع أعضائه الذين خالطوا صاحب الإصابة إلى التوجه لمراكز الفحص الطبي، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحماية.

يُذكر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي بلغت 87 إصابة.