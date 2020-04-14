مالي: إغلاق البرلمان بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا بين موظفيه

دعوة للمخالطين بالتوجه لمراكز الفحص الطبي

قرر رئيس البرلمان المالي إغلاق مقر البرلمان؛ وذلك بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين الموظفين؛ داعيًا جميع أعضائه الذين خالطوا صاحب الإصابة إلى التوجه لمراكز الفحص الطبي، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحماية.

يُذكر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي بلغت 87 إصابة.

فيروس كورونا الجديد البرلمان المالي

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14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 08:42 AM

دعوة للمخالطين بالتوجه لمراكز الفحص الطبي

مالي: إغلاق البرلمان بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا بين موظفيه

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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قرر رئيس البرلمان المالي إغلاق مقر البرلمان؛ وذلك بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين الموظفين؛ داعيًا جميع أعضائه الذين خالطوا صاحب الإصابة إلى التوجه لمراكز الفحص الطبي، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحماية.

يُذكر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي بلغت 87 إصابة.

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فيروس كورونا الجديد البرلمان المالي

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