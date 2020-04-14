مالي: إغلاق البرلمان بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا بين موظفيه

قرر رئيس البرلمان المالي إغلاق مقر البرلمان؛ وذلك بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين الموظفين؛ داعيًا جميع أعضائه الذين خالطوا صاحب الإصابة إلى التوجه لمراكز الفحص الطبي، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحماية.
يُذكر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي بلغت 87 إصابة.فيروس كورونا الجديد البرلمان المالي
دعوة للمخالطين بالتوجه لمراكز الفحص الطبي
قرر رئيس البرلمان المالي إغلاق مقر البرلمان؛ وذلك بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين الموظفين؛ داعيًا جميع أعضائه الذين خالطوا صاحب الإصابة إلى التوجه لمراكز الفحص الطبي، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحماية.
يُذكر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي بلغت 87 إصابة.