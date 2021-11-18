"تربية الإمام" توقع اتفاقية تعاون في عددٍ من المجالات مع تربية جامعة الملك خالد

لتبادل الخبرات والاستشارات في جوانب الجودة والاعتماد المؤسسي والبرامجي

بحضور رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وقع الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد النشوان (عميد كلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) اتفاقية للتعاون المشترك في عددٍ من المجالات مع الأستاذ الدكتور ثابت بن سعيد آل كحلان (عميد كلية التربية بجامعة الملك خالد).



وتتيح هذه الاتفاقية فرصًا لتحقيق التعاون في عددٍ من المجالات ومنها:



- التعاون في تبادل الخبرات والاستشارات فيما يتعلق بجوانب الجودة والاعتماد المؤسسي والبرامجي وفق الأنظمة والإجراءات لدى الطرفين، وبناءً على ما يتم الترتيب والتنسيق بشأنه.



- التعاون في القيام ببرامج تدريب مشتركة بين الطرفين فيما يخدم الجودة والعملية التعليمية والبحثية، وفق ما تحدده الأنظمة والإجراءات والعقود الموقعة بهذا الشأن.



- التعاون في برامج الإشراف والتنفيذ والإدارة والتقييم للبرامج الأكاديمية والبحثية والخدمية والتدريب المشتركة بين الطرفين.



- التعاون في إعداد الحقائب التدريبية وتبادل الخبرات في ذلك.



- التعاون في تنظيم فعاليات متنوعة (مؤتمرات، منتديات، معارض، ملتقيات، ندوات، ورش عمل) مشتركة بين الطرفين.



- تنفيذ الدراسات العلمية المتخصصة.



وأشاد رئيس جامعة الملك خالد بهذه الاتفاقية آملاً بأن تكون نواة لعددٍ من الاتفاقيات القادمة في المجلات الأكاديمية المختلفة بين الجامعتين.



من جانب آخر، شدد الدكتور النشوان على أن هذه الاتفاقية ستكون لها نتائج ملموسة لدعم الجوانب المهنية والتعليمية والبحثية وكذلك تبادل الخبرات.



من جهة أخرى أكد الدكتور آل كحلان أن توقيع مذكرة التعاون يأتي ضمن سعي المركز لمشاركة المعرفة في جميع مجالات التعليم.