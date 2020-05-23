خدمة "فرجت" مستمرة على مدار العام لسداد مديونية المحكومين في قضايا مالية غير جنائية

سداد 129 مليوناً استفاد منها 953 شخصاً منهم 769 مواطناً و184 مقيماً

واصلت خدمة "فرجت" في يومها الـ16 رسم الفرحة على وجوه أسر المحكومين من المواطنين والمقيمين في قضايا مالية غير جنائية، وذلك منذ انطلاق حملتها التكافلية في 14 رمضان 1441هـ، والمتزامنة مع إطلاق الإصدار الثاني المطور من الخدمة، حيث بلغ إجمالي ما تم سداده من مديونيات 128.940.070 ريالاً استفاد منها 953 شخصاً من المحكومين؛ منهم 769 مواطناً، و184 مقيماً من مختلف الجنسيات.

وتهدف الخدمة، منذ أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للسجون، إلى مراعاة عدد من المعايير مثل الأمان والموثوقية ومراعاة الخصوصية للمتبرع والمستفيد.

وأوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون أن جملة من الأهداف حققتها الخدمة في مضمونها التكافلي والتعاوني، ظهر ذلك جلياً في الأرقام التي أعلنت خلال الأسبوعين الماضيين على حساب الحملة في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" (خدمة فرجت @furijat_sa)، أو عبر وسائل الإعلام المختلفة، مما أكد للجميع روح العطاء والسخاء في المجتمع السعودي المتأصلة في أبنائه، مؤكداً أن الخدمة مستمرة طوال العام وفي أي وقت يستطيع المتبرع الدخول على منصة وزارة الداخلية "أبشر"، وإكمال إجراءات التبرع، ومشدداً على أن الخدمة لا يوجد لها تطبيق في المتاجر الإلكترونية.