هيئة الإعلام المرئي تهدي أبناء الشهداء والأيتام وذوي الإعاقة تذاكر سينما

خلال بادرة تسهم في إدخال الفرحة إلى قلوبهم بمناسبة اليوم الوطني الـ89

نظمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع فعاليات ضمن مبادرة أطلقت عليها اسم "تلاحم"، قدمت خلالها تذاكر سينما وجوائز قيمة لأبناء شهداء الوطن وأسرهم والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة، في بادرة تسهم في إدخال الفرحة إلى قلوبهم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف سعود بن نصار الحازمي: هذه المبادرة تأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية والتأكيد على اللحمة الوطنية والترابط الاجتماعي في الذكرى التاريخية الخالدة التي تعيد إلى الأذهان ملحمة الملك عبدالعزيز البطولية في توحيد المملكة.

وأضاف: حددت الهيئة ألف تذكرة سينما لأبناء شهداء الوطن وأسرهم والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع شركة "وكس سينما"، فيما خصصت شركة الجيل القادم "موفي سينما" صالة عرض كاملة لأبناء الشهداء وأسرهم في مجمع العرب مول بجدة، مع تقديم جميع الخدمات المصاحبة ليتمتعوا بتجربة سينمائية فريدة من نوعها.

وأردف: الهيئة سلمت ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 500 تذكرة سينما في حفل تدشين مبادرة "تلاحم" في مقرها الرئيس بالرياض، لتقوم الوزارة بتوزيعها على الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة، بينما تم تخصيص 500 تذكرة لأبناء الشهداء وأسرهم، بالإضافة إلى ذلك أقامت الهيئة سحوبات لأبناء الشهداء وأسرهم على 10 أجهزة آيفون مقدمة من شركة الاتصالات السعودية "STC".

وقدم شكره وتقديره للجهات الحكومية والخاصة على ما بذل من جهود لإنجاح مبادرة تلاحم، مشيداً بالشراكة المتميزة التي جمعتها مع الهيئة للإسهام في مشاركة هذه الفئات الغالية فرحتهم في يوم الوطن.