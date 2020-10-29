أكثر من 900 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في القريات

منذ بدء العمل فيها من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق

قدّمت عيادات "تطمن" خدماتها في القريات لـ 908 مستفيدين منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

وخصصت الصحة عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.