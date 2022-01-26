إغلاق 4 منشآت ومصادرة 40 كيلو جراماً من الأغذية في مكة المكرّمة

خلال جولات رقابية نفّذتها الأمانة للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة 4 منشآت غذائية مخالفة بحي العزيزية، وذلك خلال جولاتها الرقابية للتأكّد من امتثالها في تطبيق الاشتراطات الصحية كافة والمحافظة على سلامة الغذاء والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الأمانة أنه تمت مصادرة 40 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، كما صادرت الفرق الميدانية مجموعة من الألعاب الهوائية، والسيارات الكهربائية والدرّاجات الهوائية، يديرها بعض المخالفين، وذلك خلال جولاتها الرقابية والميدانية على الحدائق العامة ضمن النطاق الإشرافي للبلدية لمنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية، وإيقاف أي أنشطة مخالفة قد تتسبّب في إلحاق الضرر بمرتادي الحدائق، أو تشويه المظهر العام.

وأكّدت الأمانة على مكافحة الظواهر السلبية، حفاظاً على سلامة المرتادي، داعية الجميع إلى ضرورة التعاون بالإبلاغ عن المخالفات من خلال رقم البلاغات البلدية الموحد 940.