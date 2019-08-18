مدير تعليم تبوك يتفقد مستودعات الكتب قبل بدء العام الدراسي الجديد

طالب ببذل المزيد من الجهود والتواصل مع الميدان التربوي

قام المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، اليوم الأحد، بجولة تفقدية على مستودعات الكتب المدرسية المركزية بالمنطقة، يرافقه المساعد للخدمات المساندة سعيد القحطاني، والمساعد سلطان العنزي، وأمين الإدارة موسى الحربي، واطلع على سير العمل في المستودعات وخطة توزيع الكتب المدرسية على مدارس البنين والبنات.

كما وقف على مستودع الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية ومستودع الرجيع، وذلك بهدف الوقوف على سير العمل بها والاطمئنان على آلية توزيع المقررات الدراسية والأثاث المدرسي على المدارس، استعداداً للعام الدراسي المقبل.

واستمع مدير التعليم خلال جولته إلى شرح مفصل من مدير إدارة المستودعات عبدالكريم العبدالكريم، عن آلية سير العمل وخطوات الاستلام والحفظ وآلية التوزيع واسترجاع الفائض، كما تفقد خلال جولته قسم الصيانة، وحث الجميع على بذل مزيد من الجهد وسرعة التواصل والتجاوب مع الميدان التربوي، مطالباً الجميع بمضاعفة الجهد قبل بدء العام الدراسي المقبل.