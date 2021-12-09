ولي العهد يلتقي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

بحضور أعضاء الوفد الرسمي المرافق له

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في الدوحة، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.



وحضر اللقاء الأمراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد، ومن الجانب القطري الشيوخ والوزراء.