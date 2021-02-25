"تركي بن طلال": "تطوير السودة" ترجمة عملية لوصول التنمية لجميع المناطق

رفع باسمه ونيابة عن أهالي عسير التهاني بمناسبة نجاح عملية ولي العهد

رفع الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، باسمه ونيابة عن أهالي عسير التهاني إلى صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية التي أجراها -رعاه الله- مؤخراً بمدينة الرياض داعياً الله –عز وجل- أن يحفظه من كل مكروه وأن يديم عليه لباس الصحة والعافية.

وتفصيلاً، رفع أمير عسير التهاني لسمو ولي العهد بمناسبة إطلاق شركة السودة للتطوير، التي تهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية عالمية بمنطقة عسير.

وأشار الأمير تركي بن طلال إلى أن ذلك ترجمة عملية لما ذكره سمو ولي العهد - أيده الله- بأن التنمية ستطال جميع مناطق المملكة وذلك يعكس اهتمام الدولة وحرصها على استثمار قدرات المملكة.

ونوه بأن منطقة عسير تمتلك المقومات الأساسية والمتمثلة في الأصالة التي تتضمن العادات والفلكور والتنوع الثقافي من البحر إلى الصحراء مروراً بالحجاز، بالإضافة إلى الطبيعة التي جعلت المنطقة جذابة طوال العام"، مؤكداً أنها فرصة سانحة لرجال الأعمال للمساهمة في هذا التحرك مستقبلاً.