"الصحة": المناعة الناتجة عن التعافي من كورونا ليست كافية للوقاية من المتحورات

قالت: اللقاح يوفر حماية إضافية للجهاز المناعي.. وهؤلاء أكثر عُرضة للإصابة مرة أخرى

أكّدت وزارة الصحة، أن المناعة الناتجة عن التعافي من الإصابة بفيروس كورونا ليست كافية للوقاية من المتحورات، مشيرة إلى أن المتعافي من فيروس كورونا يحتاج إلى أخذ اللقاح لتعزيز مناعته، حيث يمكنه أخذ اللقاح بعد التعافي مباشرة.

وقالت الوزارة في حسابها على تويتر، إن الحصول على لقاح كورونا بعد التعافي من العدوى يوفر حماية إضافية للجهاز المناعي، مؤكدة أن الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم بعد تعافيهم أكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى، مقارنة بالذين أكملوا جرعات التطعيم.