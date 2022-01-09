العولقي: السيطرة الكاملة على شبوة خلال ساعات.. ودعم التحالف ركيزة أساسية

قال: عملياتنا العسكرية ضد الميليشيات الحوثية لن تتوقف وستنتقل إلى مناطق أخرى

كشف محافظ شبوة أنه خلال الساعات القادمة سيتم الإعلان عن السيطرة الكاملة على محافظة شبوة، مشدداً على أن دعم التحالف كان الركيزة الأساسية في تحرير محافظة شبوة .

وقال المحافظ في تصريحات نقلتها "إخبارية العربية" اليوم: نطالب الحكومة اليمنية بدعم التنمية في المحافظة بعد طرد الميليشيات منها، وعملياتنا العسكرية ضد الميليشيات لن تتوقف وستنتقل إلى مناطق أخرى.

ومساء الجمعة، أعلن محافظ شبوة عوض العولقي؛ تحرير مركز مديرية بيحان التابعة للمحافظة من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وجاءت عملية مديرية بيحان لتعزز تقدم قوات الشرعية في محافظة شبوة، وسط حالة من الانهيار والتخبط في صفوف ميليشيات الحوثي.