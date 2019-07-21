"الجوازات": وصول 562.056 حاجًا للمملكة عبر جميع المنافذ حتى أمس

فيما قدِم عن طريق البر 8.548 حاجًا وعبر البحر 6.003 حجاج

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 562.056 حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 547.505 حجاج، فيما قدم عن طريق البر 8.548 حاجًا، وعبر البحر 6.003 حجاج, وذلك بزيادة 48.558 حاجًا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9%.