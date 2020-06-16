"بلدية عنيزة" تغلق موقعين تجاريين بعد رصد حالات لـ"كورونا"

طُبقت الإجراءات الاحترازية وعزلت المخالطين

أغلقت بلدية عنيزة موقعين تجاريين بعد وجود حالات إيجابية لفيروس كورونا لدى عددٍ من الموظفين، وطُبقت بعدها الإجراءات المتبعة تمثلت بعزل المخالطين 14 يومًا وتعقيم المواقع بشكل يومي.

يأتي ذلك ضمن أعمال البلدية مع اللجنة المشتركة لمكافحة فيروس كورونا بعنيزة، والجولات الرقابية التي تقوم بها.

فيروس كورونا الجديد

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16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 10:14 PM

طُبقت الإجراءات الاحترازية وعزلت المخالطين

"بلدية عنيزة" تغلق موقعين تجاريين بعد رصد حالات لـ"كورونا"

بدر العتيبي

عنيزة

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أغلقت بلدية عنيزة موقعين تجاريين بعد وجود حالات إيجابية لفيروس كورونا لدى عددٍ من الموظفين، وطُبقت بعدها الإجراءات المتبعة تمثلت بعزل المخالطين 14 يومًا وتعقيم المواقع بشكل يومي.

يأتي ذلك ضمن أعمال البلدية مع اللجنة المشتركة لمكافحة فيروس كورونا بعنيزة، والجولات الرقابية التي تقوم بها.

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فيروس كورونا الجديد

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