"بلدية عنيزة" تغلق موقعين تجاريين بعد رصد حالات لـ"كورونا"

طُبقت الإجراءات الاحترازية وعزلت المخالطين

أغلقت بلدية عنيزة موقعين تجاريين بعد وجود حالات إيجابية لفيروس كورونا لدى عددٍ من الموظفين، وطُبقت بعدها الإجراءات المتبعة تمثلت بعزل المخالطين 14 يومًا وتعقيم المواقع بشكل يومي.

يأتي ذلك ضمن أعمال البلدية مع اللجنة المشتركة لمكافحة فيروس كورونا بعنيزة، والجولات الرقابية التي تقوم بها.