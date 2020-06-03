البرازيل: رقم قياسي جديد لضحايا كورونا بتسجيل 1262 وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء الثلاثاء: إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ رقمًا قياسيًّا جديدًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت 28936 إصابة جديدة بالفيروس و1262 وفاة؛ ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 555383 والوفيات إلى 31199.

فيروس كورونا الجديد

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03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 08:46 AM

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

البرازيل: رقم قياسي جديد لضحايا كورونا بتسجيل 1262 وفاة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء الثلاثاء: إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ رقمًا قياسيًّا جديدًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت 28936 إصابة جديدة بالفيروس و1262 وفاة؛ ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 555383 والوفيات إلى 31199.

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فيروس كورونا الجديد

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