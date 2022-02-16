"التراث" تسجّل حضورها بـ"صنع في السعودية" عبر الحرف اليدوية

المعرض يقام في واجهة الرياض خلال الفترة من 13 لـ16 فبراير الجاري

شاركت هيئة التراث ممثلة في قطاع الحرف والصناعات اليدوية في فعاليات معرض "صنع في السعودية"، المقام في واجهة الرياض خلال الفترة من 13 إلى 16 فبراير الجاري.



ويستعرض جناح الهيئة الجهود والإنجازات المتعلقة بالتراث التي تمت خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عرض المنتجات اليدوية في مختلف الحرف لزوار المعرض.



وقال الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش: "حضرنا في المعرض من خلال الشراكة التي تجمع وزارة الثقافة مع وزارة الصناعة، وقد قطعنا مسافة كبيرة عبر هذا التعاون الذي أثمر تفعيل دور الحرف والصناعات اليدوية"، مفيدًا بأن جناح الهيئة يشرح للزوار أهمية القطاع بمجالاته المختلفة كالتدريب، وتطوير المنتجات، والتسويق، والهدايا وتزيين المحلات".



وأضاف: "طموحنا هو أن يتطور مجال الحرف والصناعات اليدوية، وينتقل من قطاع ناشئ إلى مرحلة الاحترافية والتميّز حتى ينافس الصناعات الأخرى، ونرى أنه من الممكن أن يتحوّل إلى قطاع منتج".



ونوّه إلى أنه سجّل نقلة نوعية العام الماضي بعد تأسيس الشركة السعودية للصناعات اليدوية، التي تعود لهيئة التراث.



وتتضمن مشاركة الهيئة في المعرض خلال جناحها الخاص، مسارًا يشرح من خلاله ويُعرف الحرفيين بآلية التسجيل ببرنامج "صنع في السعودية"، ويُزودهم بالمعلومات والمميزات التي تخص الملتحقين بالبرنامج، ويُعرف بمهام قطاع الحرف اليدوية وإبراز مهامه وإنجازاته.