شاهد.. "سكني إكسبو" يجذب في أيامه الأولى أكثر من 5000 زائر

واصل تقديم خدماته للمستفيدين بمشاركة 43 مطوراً عقاريّاً و16 جهة تمويلية

جذب معرض "سكني إكسبو" أكثر من 5000 زائر منذ افتتاحه الخميس الماضي برعاية أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وبحضور وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، والمشرف العام على الصندوق العقاري خالد العمودي، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة 43 مطوراً عقاريّاً و16 جهة تمويلية.

ويهدف "سكني إكسبو" إلى تسهيل حصول "مستفيدي برنامج سكني" على قروضهم العقارية، وتيسير رحلة تملكم "لمسكنهم الأول" من خلال جمع مختلف الجهات ذات العلاقة من مطورين عقاريين، وجهات حكومية، ومؤسسات تمويلية، وتوفير كل حلول الإسكان والتمويل تحت سقف واحد؛ الأمر الذي يسهم في تذليل كافة العقبات التي تواجه المستفيدين في سبيل حصولهم على تمويلهم العقاري وفق رغباتهم واحتياجاتهم وقدراتهم المالية.

وتضمنت أجنحة المعرض باقةً متنوعةً من الحلول والمنتجات السكنية تنوعت ما بين "البناء الذاتي، والوحدات السكنية تحت الإنشاء، والوحدات السكنية الجاهزة"، كما أتاح المعرض للمستفيدين فرصة التعرف على أحدث النماذج والتصاميم السكنية، وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة، وأنسب الحلول التمويلية، التي صممت لتناسب كافة شرائح المجتمع.

وتستمر فعاليات معرض "سكني إكسبو"، الذي ينظمه "برنامج سكني"، ويرعاه كلٌّ من: وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية؛ حتى الجمعة المقبلة، الموافق للثالث والعشرين من نوفمبر الحالي.