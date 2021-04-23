بلدية بارق تكثف جولاتها على المحلات لرفع نسبة الامتثال للاشتراطات

رصدت 9 مخالفات صحية ووقائية وأغلقت مطعمين احترازياً

كثف مراقبو صحة البيئة ومراقبو الأسواق ببلدية محافظة بارق جولاتهم الرقابية اليومية على المحلات التجارية لتأكد من الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وتطبيق الاشتراطات الصحية ولرفع نسبة الامتثال.

وتفصيلاً، تتواصل الجولات اليومية بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ومتابعة وإشراف من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي تزامناً مع التحذيرات الصحية من الموجه الثانية للجائحة، حيث تشمل المحلات المتعلقة بالصحة العامة والمحلات المهنية والسوق الرمضاني في المحافظة والمراكز التابعة.

ويتأكد المراقبون من دخول المتسوقين بالكمامات والتسجيل في تطبيق توكلنا من وضع ملصقات الوقوف والتباعد وعدم حدوث التجمعات داخل المراكز ولدى المحاسبين، كما راقبوا نسب الأمتثال ودونوا التقارير في المنصة الإلكترونية لها .

وأسفرت الجولات في اليومين الماضيين عن رصد تسع مخالفات صحية ووقائية وإغلاق مطعمين احترازياً وستتواصل الجولات بكثافة في الصباح والمساء خلال شهر رمضان المبارك لمتابعة تطبيق الإحترازات وتوعية المجتمع بضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد والتسجيل في تطبيق توكلنا وتحقيق نسب الامتثال المطلوبة.