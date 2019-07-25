وصول 504.083 حاجاً إلى المدينة المنورة

314.341 منهم غادروا إلى المشاعر المقدسة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة أمس 504.083 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 314.341 حاجاً غادروا المدينة المنورة، متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام.

وبلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 189.717 حاجاً.