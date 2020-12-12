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على 21,713 م2 وبطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف

أمانة المدينة توقع عقداً لمجمع مدارس للبنين والبنات

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وقعت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم، عقداً استثمارياً جديداً لإنشاء وتشغيل مجمع مدارس للبنين والبنات شرق المدينة المنورة، بحضور أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي، على مساحة تبلغ 21,713 متراً مربعاً، وبطاقة استيعابية تصل إلى ثلاثة آلاف طالب وطالبة.



ويشمل العقد الاستثماري إقامة مشروع تعليمي على طريق هلال بن أمية شرق المدينة المنورة ليقدم برامج تعليمية مميزة في بيئة جاذبة تحرص على التحسين المستمر في جودة التعليم وتتلاءم مع البيئة التعليميّة لإثراء المحتوى العلمي والتقني ومواكبة التطور العلمي ضمن بيئة تربوية جاذبة ومحفزة على الإبداع والمنافسة بفكر عصري.



يُشار إلى أن أمانة منطقة المدينة المنورة تسعى من خلال الاستثمارات الجديدة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية في مجال التعليم بالمنطقة وجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحسين مستوى الخِدْمات التعليمية ورفع مستوى جودة الحياة والتوسع في تقديم خيارات تعليمية متنوعة لأهالي المدينة المنورة.