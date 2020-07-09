النيابة العامة تحدد صورًا لجرائم الشيك بدون رصيد.. تعرّف عليها

شددت أنه يعاقب بالحبس مدة تصل ٣ سنوات وبغرامة تصل٥٠ ألف ريال

أوضحت النيابة العامة صور جرائم الشيك بدون رصيد، إذ تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد حال الإقدام بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:

أ‌- إذا سحب شيكًا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.

ب‌- إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.

ج- إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .

د- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .

ه - إذا ظهر أو سلم شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكًا لا يوجد له مقابل وفاء كافٍ لدفع قيمته.

وشددت النيابة العامة إلى أنه يعاقب بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين .