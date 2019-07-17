إنشاء أكبر أكاديمية صيانة طيران بالمنطقة في مطار الملك فهد بالدمام

ثمرة اتفاقية وقّعها المركز السعودي للطيران و"لوفتهانزا" الألمانية

وقّع المركز السعودي الوطني للطيران في مطار الملك فهد الدولي بالدمام اتفاقية مذكرة تفاهم مع أكاديمية "لوفتهانزا تكنيك" الألمانية، تتضمن إنشاء أكاديمية عالمية للتدريب على صيانة الطيران.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز السعودي الوطني لطيران لورانس ويد: إنشاء أكاديمية لوفتهانزا لصيانة الطيران هي الاشهر في العالم، وتحظى بسمعة عالمية كبيرة في هذا المجال.

وأضاف: من المقرر أن تخرج الأكاديمية ألفي فني طيران بمختلف التخصصات سنوياً من الفنيين المحترفين العاملين على الطائرات الكبيرة المدنية والعسكرية، حيث يتم تأهيلهم مباشرة من قبل شركة "لوفتهانزا" الألمانية، بالتعاون مع المركز السعودي الوطني للطيران في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وأردف: العالم ينظر إلى صناعة الطيران في المملكة وإلى اقتصاد المملكة بنظرة تختلف عن جميع دول الشرق الأوسط.

وتابع: العالم يميّز أن المملكة تقع ضمن الدول العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم، كما أن شركات الطيران وأصحاب هذه الصناعة يعلمون أن المملكة لديها 27 مطاراً وخمس شركات طيران تنمو بتسارع مميز، ويقرأون في رؤية المملكة الاقتصادية 2030 اعتماد الدولة وتوجهها لفتح القطاع الخاص المميز في العالم للدخول للسوق السعودي، ولتمكين شباب الوطن من المهن التي لم يتوفر التأهيل عليها في الماضي، وليشاركوا في نهضة بلادهم والاستفادة من النمو الاقتصادي المزدهر في البلاد والحصول على وظائف وتخصصات جديدة غير التخصصات والأعمال التي جرت العادة على أن يلتحق بها شباب المملكة خريجو الثانوية العامة ونحن ننوه عن ذلك.

وقال لورانس ويد: الأكاديمية ستقدم أفضل التدريبات وتخرج فنيين جاهزين لسوق العمل مؤهلين ومرخصين من ألمانيا وبرخص أوروبية يتم تأهيلهم لاحقاً برخص سعودية موازية للرخص المعمول بها لهيئة الطيران.

ويأتي توقيع هذه اتفاقية بعد تدشين المرحلة الأولى من المركز السعودي الوطني للطيران على يد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في ١٢سبتمبر ٢٠١٨ حيث تم افتتاح وتدشين أكاديمية أكسفورد العالمية للطيران بالدمام.