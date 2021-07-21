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كانوا قادمين في مركبتهم من الخرج لمعايدة ذويهم.. صاحب المركبة الأخرى توفي أيضًا

فاجعة في أول أيام العيد.. وفاة 8 من عائلة واحدة في حادث مروري بحوطة بني تميم

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توفي صباح يوم أمس الثلاثاء ٩ أشخاص، إثر حادث مروري وقع بالقرب من مفرق برك جنوب حوطة بني تميم.

وتشير التفاصيل إلى وقوع حادث مروري بين مركبتين إحداهما تُقل ٨ أشخاص جميعهم من عائلة واحدة قادمة من محافظة الخرج لمعايدة ذويهم في برك جنوب حوطة بني تميم، وتسبب الحادث في وفاة جميع أفراد العائلة وصاحب المركبة الأخرى.