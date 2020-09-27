"الهزاع" يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز

احتفل علي عبدالعزيز الهزاع بزواج نجله عبدالعزيز من كريمة أخيه عبدالله عبدالعزيز الهزاع في أحد قاعات الأفراح بالرياض.

وشرّف الحفل، جمع من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "عبدالعزيز علي الهزاع"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك.