أدنى عدد لوفيات "كورونا" في روسيا منذ أشهر

انخفاض الإصابات.. والحصيلة 4 ملايين و650 ألفًا

أفادت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، بتسجيل 8320 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقارنة مع 8702 في اليوم السابق؛ فيما تم رصد 277 حالة وفاة جديدة؛ وذلك في أدنى حصيلة منذ 9 نوفمبر.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد، 4 ملايين و649710؛ منها 103263 وفاة، حسب ما أفاد به مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي.

وأشار المركز إلى أن 6656 مريضًا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي؛ مما رفع مجموع المتعافين إلى 4 ملايين و272165 شخصًا، مع بقاء 274282 حالة نشطة.

وتراجعت مؤشرات الوضع الوبائي في العاصمة موسكو من 2090 إصابة و56 وفاة أمس إلى 1833 إصابة و54 وفاة اليوم؛ في حين شهدت مدينة بطرسبورغ استقرارًا في الإصابات "706 اليوم مقابل 694 أمس"، مع قفزة كبيرة في الوفيات "من 19 أمس إلى 34 اليوم".