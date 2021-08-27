انطلاق معسكر نخبة اللاعبين الموهوبين في دوري المدارس بالعاصمة الإسبانية

بمشاركة 18 لاعبًا

انطلق اليوم الجمعة برنامج المعسكر التدريبي لنخبة اللاعبين الموهوبين لدوري المدارس في العاصمة الإسبانية مدريد، ويستمر حتى الـ12 من سبتمبر القادم، ضمن برنامج فني إعدادي أعدته إدارة مشروع دوري المدارس الذي تنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم لإعداد جيل جديد لرياضة كرة القدم السعودية.

وكانت بعثة فريق نخبة لاعبي دوري المدارس التي يرأسها عضو اللجنة الإشرافية رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان، وصلت أمس الخميس إلى مدريد؛ حيث اجتمع الشعيلان باللاعبين وحثهم على أهمية الالتزام بأنظمة المعسكر الإدارية والفنية والاستفادة من جميع برامج المعسكر لاكتساب معارف فنية مفيدة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والرياضية.

من جانبه شدّد المدرب الإسباني ياغو أغالير في اللقاء التعريفي مع اللاعبين، على أهمية الالتزام في حصص التدريبات الميدانية وفي المحاضرات الفنية، فيما استعرض المدير الفني لدوري المدارس عبدالله الضو برنامج المعسكر في مدينتَي مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى إطلاع اللاعبين على التقنيات الجديدة التي ستستخدم في التدريبات الميدانية؛ ومنها "واقي الساق الإلكتروني لقياس نشاط وتحركات اللاعبين في التدريبات والمباريات".

وبدأ فريق نخبة مواهب دوري المدارس أولى التدريبات الميدانية صباح اليوم، وسط متابعة من رئيس البعثة علي الشعيلان، والمدير الفني عبدالله الضو، والتي ستكون يوميًّا حتى الانتقال الأسبوع القادم إلى المرحلة الثانية من المعسكر التي ستقام في مدينة برشلونة.

يذكر أن قائمة فريق نخبة مواهب دوري المدارس تضم اللاعبين من أعمار "16 – 17 – 18"، وهم: علوي العطاس، علي العطاس عبدالرزاق عواجي، فراس رباط، خالد العبد المحسن، عبدالله العلي، بهيان القحطاني، مالك راجح، فيصل عبدالرزاق، حمزة شحاتة، جواد العلوي، رويد الهوساوي، عبدالصمد القحطاني، عبدالله الربيعة، فهد الشايع، إبراهيم عقيل، عبدالله آل بليهي.

