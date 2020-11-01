ليبيا.. "كورونا" يباغت 950 ليبياً جديداً

الفيروس أودى بحياة 14 خلال يوم

سجلت ليبيا 950 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و14 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبين المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم (الأحد)، أنه تسلم 3320 عينة، وأظهرت التحاليل سلبية 2370 حالة منها.

وأضاف أن التحليل أظهر إصابة 950 حالةً، منها 627 إصابة جديدة و323 مخالطة، في حين شُفيت 823 حالةً.