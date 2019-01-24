"التويجري": نتوقع نمو القطاع غير النفطي 2.4% هذا العام

قال: 50% من مشتري السندات الأخيرة من أوروبا وأمريكا

أفاد وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري، بأنه يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.6% هذا العام.

وقال "التويجري"، في مقابلة مع إخبارية "العربية" على هامش "دافوس 2019": القطاع غير النفطي سينمو 2.4% في العام 2019.

وأضاف: نهتم بزيادة المحتوى المحلي وتوفير الوظائف عند النظر إلى النمو الاقتصادي.

وكشف أن أكثر من 50% من مشتري السندات الأخيرة كانوا من أوروبا وأمريكا.

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24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440 01:06 PM

قال: 50% من مشتري السندات الأخيرة من أوروبا وأمريكا

"التويجري": نتوقع نمو القطاع غير النفطي 2.4% هذا العام

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفاد وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري، بأنه يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.6% هذا العام.

وقال "التويجري"، في مقابلة مع إخبارية "العربية" على هامش "دافوس 2019": القطاع غير النفطي سينمو 2.4% في العام 2019.

وأضاف: نهتم بزيادة المحتوى المحلي وتوفير الوظائف عند النظر إلى النمو الاقتصادي.

وكشف أن أكثر من 50% من مشتري السندات الأخيرة كانوا من أوروبا وأمريكا.

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