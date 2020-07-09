شاهد.. طاقم طبي بعناية مستشفى الملك سلمان يحتفل بتعافي حالة من كورونا

احتفل طاقم طبي بالعناية المركزة بمستشفى الملك سلمان بالرياض، بتعافي حالة حرجة من فيروس كورونا المستجد.

واستقبل الكادر الطبي بالمستشفى الحالة بفرحة عامرة بعد تعافيها وتصفيق حار أثناء خروج إحدى المصابات بفيروس كورونا المستجد من العناية المركزة، بعد معاناته مع المرض وبقائها لفترات على أجهزة التنفس الصناعية.

https://twitter.com/RUH_KSH/status/1281184334138036227