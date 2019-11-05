بالفيديو.. مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

بحضور ولي العهد والرئيس اليمني وولي عهد أبو ظبي

بدأت مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر اليمامة بالرياض.

وأكد المجلس الانتقالي اليمني ثقته بقيادة المملكة في تثبيت الأمن والاستقرار في اليمن، وقال: "السعودية تصنع اليوم سلاماً جديداً في المنطقة"، وتابع المجلس الانتقالي اليمني القول: "نوقع اليوم على اتفاق حافظنا فيه على ثوابتنا الوطنية".

وقال: "إن اتفاق الرياض سيمكّن من تحقيق انتصارات جديدة ضد التمدد الإيراني".