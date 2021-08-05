أمانة الشرقية تغلق 3 منشآت مخالفة للتدابير الصحية

نفّذت 1464 جولة رقابية ومشتركة مع الجهات ذات العلاقة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1464 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 3 منشآت مخالفة، وضبط 70 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وتَلَقّت الأمانة 23 بلاغًا عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"؛ وذلك عبر مركز البلاغات "940".

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.