مهرجان الإبل يعتذر عن تغريدة التعصب الرياضي ويؤكد: التغريدة أساءت لناد غال

قدمت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اعتذارها عن التغريدة الرياضية غير الموفقة التي ردت بها الشركة التي تدير حساب المهرجان على تغريدة رياضية وأساءت من خلالها لنادٍ رياضي من أندية الوطن الغالية.

وكانت التغريدة المسيئة قد أثارت استغراب الشارع الرياضي وسط مطالبات بمحاسبة المتسبب فيها.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441 12:15 AM

مهرجان الإبل يعتذر عن تغريدة التعصب الرياضي ويؤكد: التغريدة أساءت لناد غال

عبدالله البرقاوي

الرياض

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قدمت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اعتذارها عن التغريدة الرياضية غير الموفقة التي ردت بها الشركة التي تدير حساب المهرجان على تغريدة رياضية وأساءت من خلالها لنادٍ رياضي من أندية الوطن الغالية.

وكانت التغريدة المسيئة قد أثارت استغراب الشارع الرياضي وسط مطالبات بمحاسبة المتسبب فيها.

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مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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