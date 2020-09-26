هجوم باريس.. اعتقال 7 مشتبه فيهم بينهم الشخص المنفّذ

أسفر عن سقوط جريحين وُصفت حالتاهما بـ "الخطيرة"

اعتقلت الشرطة الفرنسية مشتبهاً فيه جديداً، في هجوم باريس، الذي وقع الجمعة أمام مقر صحيفة "شارلي إيبدو" القديم.

وأوضح المصدر أن الشخص المعتقل كان يسكن سابقاً مع منفّذ الهجوم، ووضع في الحبس على ذمة التحقيق، بحسب ما أفاد به مصدر قضائي، السبت.

وبذلك، ارتفع عدد المعتقلين بسبب الهجوم إلى 7 أشخاص، من بينهم المشتبه فيه الرئيس، الذي ألقت الشرطة القبض عليه بُعيد الهجوم، وهو مولود في باكستان وعمره 18 عاماً.

ووفقما ذكرت وكالة "فرانس برس" أسفر الهجوم أمام مقر صحيفة "شارلي إيبدو" القديم عن سقوط جريحين وصفت مصادر طبية فرنسية حالتيهما بـ "خطيرة".

واستخدم المهاجم ساطوراً، وقال مسؤولون فرنسيون إن الهجوم يعد عملاً إرهابياً، وأكّد وزير الداخلية جيرالد دارمانين؛ أن المهاجم الرئيس المشتبه فيه وصل إلى فرنسا قبل ثلاثة أعوام وهو قاصر ومن دون مرافق.

وأصدر وزير الداخلية الفرنسي أوامر بتشديد الحماية على كل المواقع التي تمّت مهاجمتها من قبل، وأضاف في تغريدة على تويتر: "نحن لا نزال في حرب مع الإرهاب".

ويتزامن الهجوم مع مثول 14 شخصاً أمام محكمة في باريس في بداية الشهر الجاري بتهمة المشاركة في الهجوم على مقر "شارلي إيبدو" في يناير 2015، وهو ما أسفر عن سقوط 12 قتيلاً.

وأخلت "شارلي إيبدو" مقرها بعد هجوم 2015، وتعمل حالياً من موقع سري، ويستخدم المبنى حالياً شركة إنتاج إعلامي.

وشهدت فرنسا موجة هجمات شنّها متشدّدون في السنوات الأخيرة، وأعلن تنظيما "داعش" و"القاعدة" مسؤوليتهما عن معظمها.

وقُتل 130 شخصاً في تفجيرات وإطلاق نار في نوفمبر 2015 في مسرح باتاكلان ومواقع أخرى بباريس، وفي يوليو 2016 دهس متشدّد حشداً بشاحنة في احتفال يوم الباستيل بمدينة نيس، مما أسفر عن مقتل 86 شخصاً.

وهدّد تنظيم "القاعدة"، الذي أعلن مسؤوليته عن هجوم عام 2015، بمهاجمة "شارلي إيبدو" مجدداً.