غداً.. الكشف عن تفاصيل بطولة "طواف السعودية 2020" للدراجات

بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تشهد الرياض غداً 23 يناير 2020م مؤتمراً صحفياً بالمدينة الرقمية للكشف عن تفاصيل بطولة "طواف السعودية 2020" للدراجات، التي ستقام في الرياض خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير المقبل، تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات "uci" وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي للدراجات.

وسيشهد المؤتمر الصحفي إعلان شعار البطولة بشكل رسمي وتفاصيل مراحل السباقات الـ5، وعرض مرئي عن الطواف وأهدافه، والفرق الدولية المشارِكة.

وعبّر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات صباح بن عبدالله الكريديس عن سعادته باستضافة المملكة لهذا الطواف الدولي والمعتمد من قبل الاتحاد الدولي للدراجات "uci"، مضيفاً أن "الرياضة في المملكة العربية السعودية تشهد نهضة واضحة وتطوراً كبيراً في الآونة الأخيرة؛ نظير الدعم والاهتمام الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وبمتابعة واهتمام كبيرين من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة".

يشار إلى أن إقامة هذه البطولة الدولية تأتي ضمن مبادرة إقامة الفعاليات التي تندرج تحت برنامج "جودة الحياة"، حيث يشهد هذا الطواف مشاركة 130 دراجاً يمثلون 18 فريقاً دوليّاً يتسابقون على خمس مراحل بمسافة إجمالية تصل إلى 774 كيلومتراً.