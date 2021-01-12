تركيا واليونان تعلنان استئناف "مباحثات التنقيب" شرقي المتوسط

بعد شهر من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيات تركية

أعلنت تركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، أنهما ستستأنفان في 25 يناير المباحثات الاستطلاعية بهدف تسوية النزاع بينهما حول التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وجاء الإعلان- حسب سكاي نيوز عربية- بعد مرور ساعات قليلة على دعوة أنقرة أثينا إلى محادثات حول نزاعهما البحري الطويل الأمد حول موارد الطاقة في شرق المتوسط.

وأعلنت وزارتا الخارجية التركية واليونانية في بيانين منفصلين أن "الجولة الحادية والستين من المباحثات الاستطلاعية ستعقد في إسطنبول في 25 يناير 2021"، علمًا بأن المحادثات متوقفة منذ 2016.

وجاء العرض بعد شهر من قرار قادة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات تركية، ردًا على "أنشطة واستفزازات أحادية" في مياه متنازع عليها قرب قبرص واليونان.

وتصاعد الخلاف بشدة عندما أرسلت تركيا سفينة المسح الزلزالي عروج ريس ترافقها سفن للبحرية لإجراء عمليات استكشاف استمرت أشهرًا العام الماضي في مناطق بحرية متنازع عليها.