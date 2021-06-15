في إنجاز جديد.. "السعودي الألماني" بالرياض ينقذ ذراع مريض من البتر

بعد انقطاع التروية الدموية عن شريان نتيجة آلة حادة

أنقذ فريق طبي بقسم الجراحة العامة في المستشفى السعودي الألماني بالرياض، ذراع مريض من البتر بعد انقطاع التروية الدموية عن شريان الذراع نتيجة آلة حادة.

وكان المريض حضر إلى طوارئ المستشفى في حالة طارئة نتيجة استخدامه آلة حادة أدت إلى قطع شريان الذراع الأيسر مما أدى إلى حدوث نزيف حاد وعدم وجود تروية في شريان الذراع الأيسر.

وتم استدعاء وحدة جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، وبعد مناظرة المريض تقرر إجراء عملية جراحية لزرع شريان وريدي عوضاً عن الشريان المقطوع والمتهالك.

وتم إيقاف النزيف وإرجاع الشريان في الذراع ونجحت العملية وخرج المريض سليماً معافى دون أي مضاعفات بفضل الله تعالى بسبب وجود كوادر طبية على مستوى عالمي تحت إشراف نخبة من الاستشاريين السعوديين، يضاف إلى ذلك الاستعدادات والجهوزية العالية للأقسام الطبية وتوافر الأدوات والأجهزة الطبية الحديثة.

ويضاف إلى إمكانات المستشفى السعودي الألماني شراكتها مع أشهر مستشفى بالعالم (مايو كلينك) التي تدعم إمكاناتها الطبية وتحديث كافة الأجهزة الطبية حسب ما توصلت إليه أحدث وسائل العلاج.